Israel: Touristen als Terroristenjäger

Plötzlich fallen Schüsse. Lauren aus Miami kneift die Augen zusammen, bemüht sich um Haltung, aber ihr Pferdeschwanz zuckt bei jedem Knall. Die Schüsse fallen auf dem Schießstand nebenan. Lauren ist in ihren 50ern und ehrenamtliche Mitarbeiterin ihrer jüdischen Gemeinde in Miami. In Europa stehen vor solchen Einrichtungen Polizisten, in Florida privates Wachpersonal.

Vielleicht ist das der Grund, warum Lauren einige Stunden ihres Urlaubs in der Siedlung Efrat südlich von Jerusalem verbringt. Dort bietet die Sicherheitsfirma "Caliber 3" Touristen "Schnellübungen in Terrorbekämpfung" an. Üblicherweise bilden die Veteranen israelischer Spezialeinheiten privates Sicherheitspersonal aus.

Steve begrüßt uns mit breitem südafrikanischen Akzent und Grinsen: "Welcome to terror-combating." Der Willkommensgruß wird sofort abgeschwächt: "Glauben Sie ja nicht, Sie kommen als Terrorbekämpfungsexperte hier raus. Sie sollten danach aber mehr davon verstehen."

Laurens Mann Aaron nickt verständig: "Ich war bei den Marines. Schießen ist nicht einfach abdrücken. Das muss lange gelernt sein." In Florida geht er "ein, zwei Mal im Monat" auf einen Schießstand, um in Übung zu bleiben. In Efrat kommt noch Adrenalin hinzu. Der Ort liegt in den Palästinensergebieten, für die Außenminister aller Welt Reisewarnungen ausgeben.