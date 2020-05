Israel könnte gegen Iran ab April losschlagen

Wer ,später‘ sagt, könnte herausfinden, dass es (für einen Angriff) zu spät ist", sagte Israels Verteidigungsminister Ehud Barak laut der israelischen Zeitung Haaretz bei einer Konferenz in Herzliya bei Tel Aviv. Und heizte damit Spekulationen an, dass ein Angriff auf den Iran wegen dessen umstrittenen Atomprogramms bevorstehen könnte.



Dass dieses Szenario tatsächlich Substanz hat, zeigt ein Report der US-Tageszeitung Washington Post. Dort zitiert der Kolumnist David Ignatius US-Verteidigungsminister Leon Panetta, der davon ausgeht, dass Israel das Mullah-Regime "höchstwahrscheinlich" im April, Mai oder Juni militärisch attackieren könnte.



Die Argumentation führender israelischer Sicherheitsvertreter: Teheran besitze bereits so viel angereichertes Uran, um vier Atombomben zu bauen. Sollte der Befehl dazu erfolgen, würden die Kernwaffen in einem Jahr einsatzbereit sein. Allerdings: Wenn dieser Prozess einmal gestartet sei, sickerte aus israelischen Geheimdienstkreisen durch, sei er kaum noch zu stoppen, weil der Iran jetzt schon begonnen habe, die Nuklear-Anlagen in neu geschaffene Berg-Bunker zu verlagern. Dann hätten nur noch die USA die militärischen Möglichkeiten, Teheran von der Entwicklung der Atombombe abzuhalten. Im derzeit eher angespannten Verhältnis zu Washington will Israel von dieser Option aber nicht abhängig sein.