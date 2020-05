Iran: USA fürchten Flop wie im Irak

All das sind Taktiken, die die USA bis zum Überdruss aus den Jahren vor dem Irak-Krieg kennen, als Saddam Hussein mit den IAEO-Inspektoren Katz und Maus spielte. Die USA gingen damals mit lückenhaften Beweisen vor die UNO und dann in den Krieg. Saddams Atomprogramm aber stellte sich später als reine Erfindung heraus. Einen solchen Flop will man in Washington auf jeden Fall verhindern.



Skeptisch stimmt viele Beobachter in Washington auch die Widersprüchlichkeit der Informationen. Vor einigen Jahren wiesen alle Berichte der Geheimdienste darauf hin, dass der Iran seine Pläne zum Bau einer Atombombe schon 2003 auf Eis gelegt habe. Erst vor wenigen Wochen stellten US-Experten in einer Analyse fest, dass auch die nicht militärischen Komponenten des iranischen Atomprogramms immer schlechter funktionierten, so dass von technischen Fortschritten keine Rede sein könne. Der Bau komplizierter Bombenzünder, so mutmaßen Forscher, würde Teheran erst recht überfordern.