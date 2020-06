Iran: "Mullah-Regime ist politisch gespalten"

Eine Luftbrücke von Teheran zum bedrängten Assad-Regime in Syrien: Was die New York Times nun aus US-Regierungskreisen erfahren hat, bestätigt erneut den Konfrontationskurs, den Teheran außenpolitisch steuert. Über den irakischen Luftraum – und vor den Augen der dortigen Regierung – liefert man offensichtlich Waffen an den syrischen Verbündeten.

Doch Irans Führung, die sich außenpolitisch so entschlossen präsentiert, zeigt immer deutlichere Risse, wie Michael Friedl, Österreichs eben aus Teheran heimgekehrter Handelsdelegierter, berichtet: "Das Mullah-Regime ist politisch gespalten, es gibt verschiedene Machtzentren, und jedes spielt sein eigenes Spiel."

Friedl hat in Teheran erlebt , wie die immer härteren internationalen Sanktionen gegen den Iran die Situation nicht nur politisch verschärft haben: Seit die Regierung von Präsident Ahmadinejad die staatlichen Stützungen für Brot und Benzin zusammengestrichen hat, haben sich deren Preise vervielfacht. Die rasante Inflation lässt Familien auf Tauschhandel umsteigen: "Da repariert der Onkel, der Zahnarzt ist, die Zähne, der Neffe im Gegenzug das Auto."