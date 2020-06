Inserate: Weiter Erhebungen gegen Faymann

In einem zentralen Aspekt, nämlich bei 24 doppelseitigen Inseraten in der Kronenzeitung, hat die OStA allerdings weitere Ermittlungen empfohlen. Bei diesen "Interviews" durfte sich Faymann als Ombudsmann präsentieren und versprach Abhilfe für Missstände in den ÖBB.

"Im Hinblick auf sehr unterschiedliche Einschätzungen prominenter VerantwortungsträgerInnen der ÖBB über den Wert dieser Kampagne hat die Oberstaatsanwaltschaft Wien die Staatsanwaltschaft Wien angewiesen, die Veröffentlichungen von einem Sachverständigen (...) prüfen zu lassen", heißt es im offiziellen Kommuniqué.