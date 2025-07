Zwischen Antisemitismus und bedingungsloser Unterstützung Israels

Meinl-Reisinger hatte wie berichtet jenes internationale Joint Statement zu den „besetzten palästinensischen Gebieten“ mitunterzeichnet, in dem in Richtung Israel ein sofortiger Waffenstillstand in Gaza und eine Verbesserung der dortigen humanitären Lage gefordert wird. Was vor allem bei der ÖVP, die seit der Obmannschaft von Sebastian Kurz einen explizit pro-israelischen Kurs fährt, für interne Irritationen sorgt. Keine Selbstverständlichkeit, angesichts der antisemitischen Untertöne, mit denen die Christlichsozialen noch in der Waldheim-Debatte aufgefallen waren.

Hinter dem Kurswechsel unter Kurz dürfte der Versuch gestanden sein, Israel angesichts des Regierungseintritts der FPÖ mit ihrer klar antisemitischen Geschichte zu beschwichtigen. Mit eine Rolle dürften auch die ideologischen Überschneidungen mit Israels rechtskonservativer Regierung spielen.