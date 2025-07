Österreichs Nahost-Politik: Der Streitfall Israel

Das ist ein Paradigmenwechsel in der österreichischen Israel-Politik, dem noch einige Debatten nachfolgen müssen und werden. Auch wenn es im Ministerbüro nicht so gesehen wird. Es geht nicht darum, ob man die humanitären Zustände im Gazastreifen anprangert oder nicht. Das muss passieren, wenn man tagtäglich mit den Bildern der menschlichen Tragödien aus diesem kleinen Stück Land im Nahen Osten konfrontiert wird. Das hätte Beate Meinl-Reisinger in der Vorwoche aber auch dem israelischen Außenminister in Wien deutlich machen können, dazu muss nicht eine Erklärung unterschrieben werden, unter der sich auch Unterschriften von Staaten befinden, die schon immer Israel eher feindlich begegnet sind. Deutschland hat nicht unterschrieben, obwohl Kanzler Friedrich Merz den militärischen Gaza-Einsatz der Israelis scharf kritisiert hat.

Die Spitzen der Regierungsparteien ÖVP und SPÖ werden nicht darum herumkommen, offiziell zu erklären, ob und wie sie zu dieser Aktion ihrer Außenministerin stehen. Intern muss geklärt werden, warum so eine heikle Aktion in einem Alleingang gesetzt worden ist.