Zwei Jahre nach Hofburg-Wahl: Beisitzer vor dem Strafrichter

Wie sich herausstellte, lief die Auszählung der Wahlkarten zur Bundespräsidenten-Stichwahl auch in anderen Bezirkswahlbehörden falsch ab. Lehners Partei, die FPÖ, focht die Stichwahl an, am 1. Juli 2016 wurde erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik eine bundesweite Wahl vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben.

Das historische Ereignis hat für die „Aufdeckerin“ Lehner ein strafrechtliches Nachspiel: Diese Woche steht sie vor Gericht – und mit ihr die ganze Wahlbehörde von Villach-Stadt, inklusive SPÖ-Bürgermeister Günther Albel. Vorgeworfen wird den zehn Angeklagten falsche Beurkundung und Beglaubigung im Amt. Sie hatten mit ihren Unterschriften bestätigt, dass die Auszählung korrekt abgelaufen sei.