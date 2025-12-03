Zuwanderer in Österreich: Hohe Qualifikationen, geringe Anerkennung

Zuwanderer in Österreich sind überdurchschnittlich gut ausgebildet, doch werden sie oft unter ihrer Qualifikation eingesetzt - etwa wegen nicht anerkannter ausländischer Abschlüsse. Das zeigt ein OECD-Papier zum "Stand der Integration von Zugewanderten". Zu den weiteren Erkenntnissen zählt, dass Zugewanderte oft in beengten Wohnverhältnissen leben und stärker von Armut betroffen sind. Wirklich prekäre Verhältnisse gibt es im internationalen Vergleich aber selten. In dem Papier, das unterschiedliche Studien und Erhebungen aus den vergangenen Jahren auswertet, aber noch nicht die Vertriebenen aus der Ukraine berücksichtigt, wird ausgeführt, dass etwa ein Fünftel der Gesamtbevölkerung Österreichs und etwa ein Viertel der Personen im erwerbsfähigen Alter von Zuwanderern gestellt wird. Die Integrationsergebnisse sind laut OECD-Schlussfolgerungen in vielerlei Hinsicht positiv, was den erheblichen Investitionen Österreichs in Integrationsmaßnahmen zu verdanken ist.

Starkes Interesse an Sprachkursen So sei die Teilnahme an Sprachkursen unter in den letzten zehn Jahren Zugewanderten aus Nicht-EU-Ländern im internationalen Vergleich hoch. In den letzten Jahren habe die Erwerbstätigenquote von Zugewanderten in Österreich einen Rekordwert erreicht und liege nun leicht über dem EU-Durchschnitt. Probleme gibt es in dem Bereich dennoch. Die Arbeitslosenquote von gering qualifizierten Zugewanderten aus EU- und Nicht-EU-Ländern liegt bei etwa 18 Prozent und ist damit eine der höchsten unter den europäischen Vergleichsländern. Darüber hinaus arbeiteten Zugewanderte häufig als Hilfsarbeitskräfte und seien häufiger überqualifiziert. Der Anteil der Zuwanderungsbevölkerung mit hohem Bildungsniveau liegt sogar über dem der im Inland geborenen Bevölkerung, was in erster Linie EU-Bürgern zu verdanken ist. Auf der anderen Seite verfügt nur etwa ein Viertel der Zugewanderten über einen Tertiärabschluss. Dafür haben nur etwa sechs Prozent der Zugewanderten aus Nicht-EU-Ländern lediglich einen Pflichtschul-Abschluss, was deutlich unter dem Wert in Deutschland, Belgien und den Niederlanden liegt, wo dieser Anteil über 20 Prozent liegt.