Hacker: Keine Deutschkurse der Stadt Wien mehr für Geflüchtete

1.700 Deutschkurs-Plätze hat die Stadt Wien heuer für geflüchtete Menschen angeboten. Damit wird ab 2026 Schluss sein. Ein entsprechender Bericht des Standard wird im Büro von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bestätigt. Er fordert einmal mehr, dass der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF), und damit der Bund, seiner Aufgabe nachkommen und genügend Plätze in Wien anbieten solle - „endlich“, wie er sagt.

Der Fonds Soziales Wien hätte zwischen 2017 und 2024 rund 20 Millionen Euro für die Deutschkurse ausgegeben, rechnete man im Hacker Büro vor. Vergangenes Jahr seien es 1,9 Millionen Euro gewesen, diese Summe soll durch die Streichung auch eingespart werden. ÖIF widerspricht Kritik Der ÖIF wies im Standard die Kritik Hackers zu zurück. Es gebe keinen einzigen Fall, wo eine Person, die Anspruch hat, innerhalb kurzer Zeit keinen Kursplatz bekommen habe, wird ein Sprecher zitiert. Es würden heuer insgesamt 31.000 Plätze für Deutschkurse in Wien zur Verfügung gestellt.