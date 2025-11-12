Bis 9,4 Millionen: Bevölkerung in Österreich wächst durch Migration

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Österreichs Bevölkerung dürfte bis 2040 weiter wachsen. Das gab die Statistik Austria am Mittwochvormittag auf einer Pressekonferenz im APA-Pressezentrum bekannt. "Dann wird mit etwa 9,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern der Höchststand erreicht sein, bevor die Bevölkerungszahl bis 2080 auf voraussichtlich 9,1 Millionen zurückgeht", sagte Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin. Dieser Trend gehe mit einer fortschreitenden Alterung einher, hieß es.

Bis 2040: Anteil der über 65-Jährigen erhöht sich auf 26 Prozent So werde sich der Anteil der über 65-Jährigen bis 2040 voraussichtlich von 20 Prozent auf mehr als 26 Prozent erhöhen. Laut Statistik Austria beruht der prognostizierte Zuwachs bis 2040 ausschließlich auf erwarteten Wanderungsgewinnen. Langfristig werde mit jährlich rund 28.000 bis 43.000 zusätzlichen Personen durch Migrationsbewegungen gerechnet. Dieser Zuwachs könne am Wendepunkt jedoch nicht mehr eine erwartete negative Geburtenbilanz (mehr Sterbefälle als Geburten) kompensieren, erklärten Lenk und ihre Kollegin Pauline Pohl, Projektleiterin Demographische Prognosen bei Statistik Austria.

Denn auch in den kommenden Jahren werde die Anzahl der Sterbefälle jene der neugeborenen Babys übersteigen. Bis 2040 wird eine durchschnittliche jährliche Geburtenbilanz von etwa minus 23.000 Babys weniger erwartet, im Jahr 2040 rechnet die Statistik Austria mit einer Geburtenbilanz von rund minus 29.000. Anzahl der Personen im Erwerbsalter wird schrumpfen Wie Lenk und Pohl am Mittwoch prognostizierten, werde in 15 Jahren mit mehr als 2,46 Millionen über 65-Jährigen gerechnet. Die Anzahl der Personen im Erwerbsalter dürfte dagegen bis 2040 um rund 256.000 Personen schrumpfen. Der Anteil der unter 20-Jährigen an der Gesamtbevölkerung reduziere sich dagegen nur wenig von 19,2 Prozent im vergangenen Jahr auf 17,3 Prozent für 2040.