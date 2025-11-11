Zahl der Einbürgerungen in Österreich ist weiter angestiegen

In den ersten drei Quartalen 2025 haben laut Statistik Austria 17.649 Menschen die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten. Damit stieg die Zahl im Vergleichszeitraum des Vorjahres (15.824) um 11,5 Prozent. Davon leben 10.885 Personen (61,7 Prozent) in Österreich, 6.764 Personen (38,3 Prozent) haben ihren Wohnsitz im Ausland.

NS-Opfer und Nachkommen erneut größte Gruppe

Fast alle der im Ausland lebenden Eingebürgerten stellten NS-Opfer und deren Nachkommen dar: 99,7 Prozent dieser Gruppe leben nicht in Österreich. Mit einem Anteil von 38,2 Prozent (6.745 Personen) bildeten sie auch einmal mehr die größte Gruppe an neu Eingebürgerten.

Seit einigen Jahren können Nachfahren von NS-Opfern eine Doppelstaatsbürgerschaft beantragen - diese Möglichkeit führte zu einem deutlichen Anstieg der Einbürgerungen. Nach einem leichten Rückgang im Jahr 2023 stiegen die Zahlen seit Mitte letzten Jahres wieder an, im dritten Quartal 2025 um 10,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.