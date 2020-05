Zum Tod von Bischof Weber: Ein aufrechter Hirte und Mann Gottes

Ins gesamtösterreichische Rampenlicht trat Bischof Weber dann 1995, als er den Vorsitz der österreichischen Bischofskonferenz übernahm, den der Wiener Erzbischof Kardinal Hans Hermann Groër aus bekannten Gründen zurückgelegt hatte.

Es war dies auch die Zeit des Kirchenvolksbegehrens, in dem sich nicht zuletzt der Unmut über manche Bischofsernennungen gebündelt hatte. Als Reaktion darauf initiierte Weber den "Dialog für Österreich“, der in eine große Delegiertenversammlung in Salzburg 1998 mündete. Kurz davor waren übrigens die Bischöfe Weber, Christoph Schönborn, Georg Eder und Egon Kapellari zur "moralischen Gewissheit gelangt“, dass die Vorwürfe gegen Groër "im Wesentlichen“ zuträfen.