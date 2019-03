Zu dick und nicht belastbar: Woran die Jugend krankt

Für dieses Bewegungsprogramm wurde Gernot Schweizer, international bekannter Fitness-Coach und Trainer von Ski-Ass Marcel Hirscher, als Bundeskoordinator gewonnen.

Ab Herbst werden die von Schweizer entwickelten Bewegungsprogramme für Sport-Einsteiger und -Wiedereinsteiger in den Vereinen der Dachverbände kostenlos angeboten. Die Idee: Zumindest sechs Monate lang können und sollen sich die Österreicher moderat bewegen.

Dass es höchste Zeit ist für eine spürbare Trendwende, das sagen de facto alle ernst zu nehmenden Experten. „Die Medizin geht mittlerweile davon aus, dass die heute übergewichtigen Jugendlichen eine geringere Lebenserwartung haben als die Generation ihrer Eltern“, sagt etwa Sportwissenschaftler Johannes Landlinger von der Bundessportakademie in Linz zum KURIER. Bei schwer Übergewichtigen handelt es sich laut internationalen Studien um eine Verkürzung von bis zu zehn Jahren.

Dementsprechend begrüßt Trainer Landlinger jede Initiative, die sich zum Ziel macht, dass sich die Österreicher mehr bewegen. Den Schwerpunkt würde der Linzer aber schon auf die Schule bzw. auf die Bewegung der Schulkinder legen.

„Die WHO schlägt mindestens drei Stunden moderate Bewegung pro Woche vor, um eine gesunde geistige und körperliche Entwicklung zu ermöglichen.“ Mit zwei Turnstunden pro Woche (die noch dazu keine vollen Stunden sind) sei man hier schon jetzt klar unter der Empfehlung. Landlinger: „Kinder, die nicht in einem Verein Sport betreiben, sind in Österreich de facto von der Bewegung ausgeschlossen. Sie fahren in der Früh mit Bus oder U-Bahn in die Schule, sitzen sechs bis acht Stunden, fahren nach Hause – und verbringen die restliche Zeit vor dem Fernseher oder Tablet.“