ÖGB fordert Eingriff in Spritpreise: „Arbeitnehmer sehr stark belastet“

Die steigenden Spritpreise und mögliche neue Eingriffe der Regierung werden momentan heiß diskutiert. In der „ZiB 2“ waren dazu Jürgen Roth, Fachverbandsobmann Energiehandel in der Wirtschaftskammer, und Angela Pfister vom ÖGB zu Gast. Während Pfister rasche Entlastungen fordert, warnt Roth vor Eingriffen in den Markt. Pfister sprach sich klar für stärkere Maßnahmen aus. „2026 darf nicht das Jahr der Rekordspritpreise werden“, sagte sie. Besonders Pendler, Pflegekräfte, Pensionisten und Familien seien auf das Auto angewiesen. Die hohen Preise würden Arbeitnehmer „sehr stark belastet“.

Streit um Eingriffe Pfister verwies auf zuletzt deutlich gestiegene Kosten. Im Jänner habe der Durchschnittspreis noch bei 1,50 Euro gelegen, inzwischen liege man „wieder bei den zwei Euro“. Bei Preisen von bis zu 2,20 Euro drohten Pendlern Mehrkosten von rund 2.000 Euro pro Jahr. Roth sprach sich gegen eine Margenbegrenzung aus. Wenn die Regierung eingreifen wolle, „dann sollte man unbedingt auf der Steuerseite etwas unternehmen“. Von zwei Euro Dieselpreis gehe „ja ein Euro direkt an die öffentliche Hand“.