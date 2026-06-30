Nach KPÖ-Erfolg in Graz: Lercher räumt Fehler der SPÖ ein

Max Lercher, steirischer SPÖ-Vorsitzender und Nationalratsabgeordneter sprach in der „ZiB 2“ über die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, die Lage des Gesundheitssystems und die schwere Niederlage der SPÖ in Graz. Lercher verteidigte die Mehrwertsteuer-Senkung trotz Kritik von Wirtschaft und Experten. „Es ist eine Maßnahme, die inflationsdämpfend wirkt“, sagte er. Die Umsetzung bezeichnete er allerdings als „typisch österreichische Umsetzung“. Kritik an der komplizierten Abwicklung könne er nachvollziehen. Auch die Verlängerung der Spritpreisbremse verteidigte Lercher. Die Maßnahme sei ein „Minimalkompromiss dieser Koalition“. Auf die Frage, ob weniger als ein Cent Ersparnis pro Liter nicht eine „Frotzelei“ sei, entgegnete er: „Jetzt ist die Frage, ist es besser, man tut gar nichts oder nimmt man das, was möglich war.“

Streit um Gesundheitssystem Beim Thema Gesundheitsreform sprach sich Lercher gegen Einsparungen bei der Versorgung aus. „Es geht nicht um Macht- und Systemfragen, es geht darum, das Leben der Menschen besser zu machen“, sagte er. Zwar könne man spezialisierte Eingriffe bündeln, gleichzeitig warnte er aber vor dem Abbau regionaler Strukturen. Kritik übte der steirische SPÖ-Chef auch an der ÖGK-Reform unter Sebastian Kurz. Diese sei „ein schlechtes Beispiel für Zentralisierung“ und „ein Milliardengrab geworden ohne Verbesserungen“.