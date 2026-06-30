Gratulation an KPÖ-Kahr sorgt SPÖ-intern für Verstimmung

Nur noch 5,6 Prozent hat die SPÖ in Graz nach der Gemeinderatswahl am Sonntag, während die KPÖ von Bürgermeisterin Elke Kahr mit einem Plus von fast 7% auf 35,6% kletterte. Ein Ergebnis, das innerhalb der SPÖ weit über die Stadtgrenzen hinaus für Debatten sorgt.

Debatten, die auch in den sozialen Medien ausgetragen werden: Wenig gut bei manchen Genossen kommt dieser Tage ein Posting von Klaudia Frieben, stv. Bundesvorsitzende der Gewerkschaft PRO-GE, an. Sie gratuliert via X Kahr zu ihrem Wahlsieg: „Ihre soziale Politik wurde von den Wähler*innen honoriert. Eine bemerkenswerte Frau. So geht‘s.“