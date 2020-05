ZiB2: Armin Wolf und Erwin Pröll wetten um eine Flasche Wein

Mit den Einschaltquoten des Halbfinal-Krachers Barcelona gegen Bayern München konnte die ZiB2 am Mittwoch wohl nicht mithalten, Unterhaltungswert hatte die Nachrichtensendung ob der prominenten Studio-Gäste dennoch.

Bevor Frank Stronach live im Studio Platz und Stellung zu den aktuellen Querelen in der von ihm gegründeten Partei "Team Stronach" nahm, kam Niederösterreichs Langzeit-Landeshauptmann Erwin Pröll zu Wort. Wer es versäumt hat - hier die besten Zitate:

Erwin Pröll, derzeit Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz über...

... einen Konkurs Kärntens

"Ich würde sehr davor warnen, Kärnten an den Pranger zu stellen und in den Konkurs gehen zu lassen, mit all den negativen Konsequenzen."

... über den Disput zwischen Finanzminister Schelling und nö. Finanzlandesrat Wolfgang Sobotka, der mit dem Racheschwur-Sager "Bei Philippi sehen wir uns wieder" (zu diesem KURIER-Interview mit Sobotka) für Aufregung sorgte.

"Mit Rachefeldzügen können wir nicht viel erreichen. Die Landeshauptleute haben den Finanzminister getroffen, allerdings nicht in Philippi, sondern in St. Pölten. Wie er mit den Ländern umgegangen ist, war nicht die feinste Art. Ich gehe davon aus, dass in Zukunft die Vorgangsweise eine andere ist."

... über die Macht der Landeshauptleute-Konferenz, die nirgendwo in der Verfassung verankert ist

"Vielleicht ist gerade deswegen die Konferenz so effizient, weil sie in der Verfassung nicht festgeschrieben ist."