Kritik kam auch von Werner Kogler . Dazu war der Klubobmann und Bundessprecher der Grünen am Mittwochabend zu Gast in der ZIB 2. Die FPÖ hatte die Einladung zum Gespräch abgelehnt.

Kogler: "Das ist genau verkehrt herum"

"Fangen wir mal andersrum an: Was finden Sie denn gut an diesem Doppelbudget?" wollte Moderator Armin Wolf zum Einstieg wissen. Ein paar Dinge, etwa, die Banken und Energiekonzerne zu beteiligen, so Kogler. Man müsste dies allerdings auch längerfristig machen. Lobende Worte findet er auch für den Finanzminister, dessen Rede sei "super" gewesen, er schätze ihn als einen "wirklich konstruktiven Kollegen". Jedoch: "Die Rede war ein bissl am Budget vorbei, weil es im Kern ein blau-schwarzes Budget ist" bemerkt der grüne Klubobmann.

Als nächstes möchte Wolf von seinem Gast wissen: Wenn er aus dem gesamten Budget noch eine Maßnahme verhindern könnte - welche wäre es? "Ich bin kein Verhinderer, im Hooligan-Sektor sitzt die FPÖ, die nicht mal ins Studio kommt. Ich will konstruktiv mitarbeiten. Aber wir haben nun das Problem, dass wir bei den Familien mit den geringsten Einkommen am meisten kürzen - bei jenen, die die meisten Kinder haben sowie - das betrifft jetzt den Klimabonus - bei jenen, die am abgelegensten wohnen. Das ist genau verkehrt herum" kritisiert Kogler.