Zeugen zur Affäre Gorbach in 2 Wochen

Ein Empfänger soll der ehemalige Vizekanzler Hubert Gorbach gewesen sein. Er soll ein Gesetz zum finanziellen Vorteil der Telekom gestaltet und später kassiert haben. Wie berichtet, hat seine Ex-Sekretärin bei den Ermittlern ausgesagt – und Gorbach massiv belastet: Er habe die Idee für ein „Umgehungskonstrukt“ entwickelt, über das Hochegger rund 260.000 Euro an Telekom-Geldern an Gorbachs Sekretärin zahlte. Diese will sich 4500 netto pro Monat behalten haben – und den Rest an Gorbach weitergegeben haben. Gorbach dementiert. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Bis er vor den Ausschuss zitiert wird, dürfte es noch dauern. Man will „aufsteigend“ befragen, sagt die Grüne Ausschussvorsitzende Gabriela Moser: „Man beginnt mit Beamten und Mitarbeitern, bevor man zu den ehemaligen Ministern kommt.“