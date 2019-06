Zentralmatura: Neue Ministerin mit guten Nachrichten

Sie fühlt sich den Themen des Hauses verpflichtet und erinnert zuerst daran, dass die Verwaltung dem Gemeinwohl des Landes dient: Am Dienstag gab die neue Übergangs-Bildungsministerin Iris Rauskala ihre Antritts-Pressekonferenz, wo sie über ihr Amtsverständnis referierte und die Ergebnisse der Zentralmatura 2019 präsentierte.

Zuerst zu den Ergebnissen: Die Zentralmatura fiel durch die Bank besser aus als im Vorjahr, die Maßnahmen zur besseren Verständlichkeit – konkret ging es darum, die Angaben in Mathe kürzer und einfacher verständlich zu machen - scheinen also gefruchtet zu haben.

Nur rund fünf Prozent der Schüler an AHS und BHS haben die Zentralmatura in Mathematik trotz Kompensationsprüfung nicht geschafft. In Deutsch gab es für rund ein Prozent einen Fünfer, in Englisch zwei (AHS) bzw. drei Prozent (BHS). Bildungsministerin Rauskala sprach von einer „Trendumkehr“ in Mathematik, denn im Vorjahr waren in Mathe an den AHS rund 22 Prozent an den schriftlichen Arbeiten gescheitert, an den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) waren es 19 Prozent.

Problematisch bleiben zudem die Leistungsunterschiede in den einzelnen Fächern. Ja, Mädchen sind nach wie vor etwas schwächer in Mathematik, allerdings in Deutsch und auch unterm Strich der ganzen Matura deutlich besser.