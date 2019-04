Zentralisiert und spezialisiert: Das Spital der Zukunft

Das sei durch zahlreiche internationale Studien belegt. So können etwa bei komplexen Operationen viele unvorhergesehene Dinge passieren. Um in so einem Fall adäquat reagieren zu können, braucht es sowohl die entsprechende technische Ausrüstung als auch erfahrene Operateure – und ein erfahrenes Team.

Politik gefordert

Ein Auftrag für die Politik. Zwar könne der Staat privaten Betreibern nicht vorschreiben, wo sie welche medizinische Dienstleistungen anbieten, sagt Böcken. Er könne aber sehr wohl Parameter wie etwa Mindest-Fallzahlen für gewisse Eingriffe festsetzen.

Und die sind in Österreich – wie übrigens auch in Deutschland – relativ niedrig. So müssen hierzulande an einem Standort etwa nur zehn Pankreas-Eingriffe pro Jahr nachgewiesen werden. In der Schweiz sind es hingegen 20, in Frankreich schon 30 und in Dänemark und Großbritannien überhaupt 90.