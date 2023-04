Zankapfel Justiz: Zadic wirf ÖVP Verzögerung und parteipolitisches Agieren vor

Ex-Kanzler Sebastian Kurz sagte unlängst im Rahmen einer Diskussion: "Die Justiz wird missbraucht, um Politik zu machen."

Diesen Ausschnitt stellte der ORF am Sonntag an den Beginn der Pressestunde mit Justizminister Alma Zadic.

Damit war die Kampfarena abgesteckt.

Die grüne Justizministerin wies die Kurz-Vorwürfe "aufs Schärfste" zurück. "Die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, jedem Verdacht nachzugehen und zu ermitteln, wenn sich der Anfangsverdacht erhärtet. Dann wird entschieden, ob Anklage erhoben wird oder nicht. Das ist der gesetzliche Auftrag in einem demokratischen Rechtsstaat."

Zu den konkreten Verfahren gegen Kurz sagte sie nichts. Denn sie ist der Ansicht, dass Politik und Staatsanwaltschaft zu trennen sind. Daher will Zadic den Justizminister als Spitze der Weisungskette durch eine Generalstaatsanwaltschaft ersetzen. Sie hat ein Expertinnengremium eingesetzt, das einen Vorschlag dafür erarbeitet hat. Dieser Vorschlag ist nun Zadics Verhandlungsbasis mit der ÖVP.#

"Akzeptiere keine Scheinlösung"

Der Zadic-Vorschlag sieht einen Dreiersenat an der Spitze der Generalstaatsanwaltschaft vor. Die ÖVP will eine Einzelperson, was Zadic massiv ablehnt: "Scheinlösungen wird es mit mir nicht geben. Ein einziger mächtiger Generalstaatsanwalt ist eine Scheinlösung."

Der "absolute Knackpunkt" ist für Zadic die Dreiersenatslösung. "An der Spitze sollen sich mehrere Personen die Macht aufteilen, die Macht soll untereinander kontrolliert werden." Über die Einbindung des Parlaments in die Kontrolle sei sie "gesprächsbereit".

Zur Wahrscheinlichkeit, dass sie sich mit der ÖVP noch auf diese Reform einigen kann, sagt Zadic: "Es entsteht bei mir der Eindruck, dass die Motivation der ÖVP zurückgegangen ist, als klar wurde, dass hier die Unabhängigkeit der Staatsanwalt von der Politik sichergestellt werden soll."

Ätzender Angriff auf ÖVP

Verknüpft mit der Einführung des Generalstaatsanwalts sind Änderungen bei den Beschuldigtenrechten, zum Beispiel höhere Entschädigungen bei Freisprüchen oder, wie es ÖVP-Verfassungsministerin Karoline Edtstadler fordert, ein Zitierverbot aus Strafakten.

Auch in diesem Punkt geht Zadic in den Gegenangriff.

"Die ÖVP entdeckt Beschuldigtenrechte dann, wenn Politiker aus ihren Reihen betroffen sind", ätzt die Grüne.

"Nicht Rechte herauspicken, wie es einem passt"

Viele der bekannt gewordenen Chats, worüber sich die ÖVP so aufregt, seien gar nicht im Strafakt, denn diese Chats seien strafrechtlich nicht relevant. Sie seien aber für den parlamentarischen U-Ausschuss ausgewertet worden. "Der Vorsitzende des U-Ausschusses war von der ÖVP. Er hätte sicherstellen können, dass das nicht publik wird."

Zitierungen aus dem Strafakt zu verbieten, würde massiv Beschuldigtenrechte beschneiden. Den Beschuldigte und deren Anwälte hätten zur Verteidigung Alteneinsicht und dürften diese Aktenteile auch öffentlich verwenden. "Man kann sich Beschuldigtenrechte nicht herauspicken, wie es einem gerade passt", rügt Zadic die ÖVP.

"Nicht nur wegen ein paar Politikern wichtige Regel ändern"

Bei von der ÖVP verlangten Änderungen der Handybeschlagnahme sei aufzupassen, dass man nicht "nur wegen ein paar Politikern Regeln ändert, die in anderen Bereichen extrem wichtig sind". So sei die Handybeschlagnahme in Fällen von Gewalt gegen Frauen oder organisierter Kriminalität extrem wichtig.

Eine bessere Entschädigung bei Freisprüchen schob sie in Richtung Finanzminister: Dieser, sprich die ÖVP, müsse "bereit sein, einen dreistelligen Millionenbetrag zu bezahlen, dann können wir den Kostenersatz ausweiten".

Zadic sagt, sie habe der ÖVP schon letztes Jahr eine Reihe von Verhandlungsterminen angeboten, aber es seien keine zustande gekommen. "Es fehlt an der Motivation der ÖVP, ernsthafte Verhandlungen zu führen." Trotz all der Differenzen glaubt Zadic, dass die Regeirung halten wird und dass erst regulär in eineinhalb Jahren gewählt wird.