Zank um Zeugen beim U-Ausschuss

Für den Grünen Peter Pilz ist das "glatter Wortbruch"; Amon habe in der Vorwoche einer Fünf-Parteien-Einigung zugestimmt, wonach auch Zeugen zu den Vorwürfen gegen ihn selbst geladen werden sollen. Pilz: "Die Zentralpartei der Korruption will eine neue Regel: dass alles, wo ÖVP draufsteht, nicht mehr untersucht werden darf." Amon selbst und SPÖ-Fraktionsführer Hannes Jarolim wollten auf Anfrage nicht Stellung beziehen. Am Rande der Plenums-Sitzungen am Mittwoch und Donnerstag soll noch einmal versucht werden, sich auf eine Zeugen-Liste zu einigen; als "letztes Druckmittel" der Opposition steht gar eine Sondersitzung des Nationalrats im Raum. In der Causa Amon könnte es auch außerhalb des U-Ausschusses bald Bewegung geben: Amons parlamentarische Immunität soll am Donnerstag aufgehoben werden. Damit wäre der Weg frei für die Staatsanwaltschaft, die Amon wegen des Verdachts der Geldwäsche als Beschuldigten vernehmen will. Es gilt die Unschuldsvermutung.