Changemaker: Wie man der Jugend helfen kann, die Wellt besser zu machen

Auch die Schule war für ihn eine Herausforderung – weniger wegen seiner Krankheit, sondern weil viele Gymnasien mit seinem Handicap nicht umgehen konnten oder wollten. „Erst auf dem dritten Gymnasium, der AHS Contiweg in Wien-Donaustadt, bekam ich die nötige Unterstützung“, erzählt er. Und die hat sich ausgezahlt – Thomas Nayer maturierte mit einem Notenschnitt von 1,0.

Was ihn das Leben gelehrt hat? Es gibt immer eine Lösung. „Ich bin nicht das Opfer meiner Umstände, sondern mache das Beste aus meiner Situation“, erzählt er. Konkret heißt das, dass er derzeit eine App entwickelt, die ihm dabei hilft, sein Leben zu meistern. Aber nicht nur seines: Auch für andere Menschen in einer vergleichbaren Situation wird sie helfen, den Alltag zu bewältigen. Was genau diese App kann, will Thomas Nayer noch nicht verraten, denn sie wird erst im April veröffentlicht– so derzeit der Plan.