WWF mit 50 Forderungen an Politik

Aktivisten der Klimabewegung Fridays For Future haben gemeinsam mit der deutschen Aktivistin Luisa Neubauer eine Baustelle in Alpbach aufgebaut, um anlässlich einer am Abend stattfindenden Konfrontation von Spitzenpolitikern auf ihre Klimaschutz-Forderungen aufmerksam zu machen. Von der nächsten Regierung fordern die Aktivisten fünf Maßnahmen, darunter mehr Windkraft und Erdwärme, Wärmedämmung für alle und Klima-Jobs.

Da "der Weg der Fertigstellung der Großbaustelle Klimaschutz noch weit" sei, riefen sie Menschen in Österreich dazu auf, bei der Nationalratswahl Parteien mit konsistentem Klimaprogramm zu wählen. Vor der Wahl plant FFF noch einen Klimastreik am 20. September und einen "Klimaaktionstag" am 27. September.

Bundesjugendvertretung bietet Infobroschüre und Jugenddiskussion

Die Bundesjugendvertretung (BJV) hat eine Wahlinfobroschüre für junge Wahlberechtigte veröffentlicht und lädt zu einer Diskussionsveranstaltung ein. Junge sind laut BJV im Wahlkampf unterrepräsentiert und würden sich zu wenig informiert fühlen. Die Broschüre stellt Parteien und ihre Positionen zu Klima, Gesundheit Beteiligung und Gleichstellung vor, um Themen junger Menschen in den Fokus zu stellen und jungen Wählern die Entscheidung am 29. September zu erleichtern. Der BJV kündigte außerdem eine Diskussionsveranstaltung "Wir haben die Wahl" in Kooperation mit Radio FM4 an. Am 12. September können sich junge Menschen dabei im Radiokulturhaus mit Nationalratskandidaten austauschen.