Würdigung der "Trümmerfrauen": Die FPÖ und Badende

Die FPÖ hat unlängst ein umstrittenes Denkmal gesetzt: Um „Trümmerfrauen“ für ihren Verdienst am Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg zu ehren, enthüllte Parteichef Heinz-Christian Strache am Montag in Wien eine lebensgroße Frauenstatue. Unter Historikern sorgte dies für Fragen: Wozu eine Gruppe ehren, unter denen auch etliche überzeugte Nazis waren?

Doch auch die historisch weniger Feinsinnigen hatten Fragen, etwa: Warum eigentlich ist diese Frau halbnackt? Und wieso sitzt sie, anstatt zu arbeiten?