Sobotka auf Abschiedstour in Deutschland und Spanien

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) verabschiedet sich dieser Tage von europäischen Amtskolleginnen. Nach einem Treffen mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas in Berlin reist Sobotka am Dienstag nach Madrid weiter, wo er die spanische Parlamentspräsidentin Francina Armengol und den ersten Vizepräsidenten des Senats, Javier Maroto Aranzábal treffen will.

Wie die Parlamentskorrespondenz am Dienstag weiter mitteilte, sprach Sobotka in Berlin auch mit dem früheren deutschen Gesundheitsminister und Vizechef der Unions-Bundestagsfraktion, Jens Spahn. Mit Bas erörterte Sobotka am Montag die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die Migration.