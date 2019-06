Wolfgang Peschorn und die Schlacht um das Innenministerium

Tagelang wurde gerätselt, wer den brisanten Posten als Herr der Herrengasse erhält. Als fix galt, dass es nach Innenminister Herbert Kickl kein überzeugter FPÖ-Mann werden könne, der die Folgen des Ibiza-Videos untersucht. Genauso wurde ausgeschlossen, dass die alte ÖVP-Riege wieder die Macht übernimmt. Schließlich gibt es auch da noch nicht restlos geklärte Vorwürfe über ein angebliches Netzwerk.

Als am Sonntag der Name des oberösterreichischen Landesdirektors Andreas Pilsl auftauchte, waren viele entsetzt. Die FPÖ trat offensiv gegen ihn auf, die SPÖ im Hintergrund. „ Pilsl muss verhindert werden“, lautete etwa ein SMS aus dem SPÖ-Umfeld an den KURIER.

Selbst in der ÖVP zeigte man sich verwundert. Auch dort heißt es, dass Pilsl selbst in der eigenen Partei eigentlich kein ernsthafter Kandidat gewesen wäre. Da zunächst nur oberösterreichische Medien über die mögliche Personalie berichteten, geht man vielerorts davon aus, dass aus Pilsls Umfeld der Name gestreut wurde.