Wöginger will bei Impfpflicht an "Fahrplan festhalten"

"Und Doskozil sollte sich bitte schon daran erinnern, was er selber am Achensee mitunterschrieben hat - nämlich, dass er zur Impfpflicht steht", verwies Wöginger auf die Landeshauptleutekonferenz vergangenen November in Tirol. "Doskozil versucht hier anscheinend, politisches Kleingeld daraus zu schlagen. Aber diese Unstimmigkeiten in der SPÖ dürfen nicht dazu führen, dass wir nicht die Pandemie bestmöglich in den Griff bekommen."

Heftige Kritik übt Wöginger an FPÖ-Chef Herbert Kickl, der lautstark gegen die Impfpflicht wettert und am Wochenende auf einer Demonstration von Impfgegnern von einer "Falotten-Regierung" gesprochen hatte. "Ich glaube, es ist höchst an der Zeit, dass der Parteiobmann Kickl sich einmal vor den Spiegel stellt und in sich geht", befand Wöginger. Kickl habe ein Entwurmungsmittel gegen Corona empfohlen, eine blaue Abgeordnete habe fälschlicherweise von vielen Impfschäden in den Spitälern geredet und es werde von der FPÖ ständig zu Kundgebungen aufgerufen - "in Zeiten, wo wir uns einer Höchstinfektionslage nähern durch Omikron und sich dort zigtausende Menschen ohne Maske versammeln und irgendwelche Verschwörungstheorien von sich geben", kritisierte Wöginger. Da stelle er sich schon die Frage, ob das eines gewählten Mandatars und Obmannes einer Parlamentspartei "noch würdig ist".

Wöginger: Verhalten der FPÖ "völlig unangebracht"

Das Verhalten der FPÖ sei "völlig unangebracht" und "inakzeptabel", meinte Wöginger auch in Hinblick darauf, dass sich Kickl nicht von der rechtsextremen Szene und antisemitischen Codes auf den Demos distanziere.

Darauf angesprochen, dass die ÖVP in Oberösterreich allerdings erst im Herbst erneut eine Koalition mit der FPÖ eingegangen ist, antwortete Wöginger, dass man "differenzieren" müsse. "Der Standort bestimmt immer den Standpunkt." Man habe in Oberösterreich mit der FPÖ eine gute Zusammenarbeit gehabt und viel weitergebracht, auch jetzt würden alle Maßnahmen von der FPÖ mitgetragen.