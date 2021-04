Wöginger stellt Bedingungen für Gewesslers Klimagesetz

Über „Eier, die noch nicht gelegt sind“, will August Wöginger eigentlich nicht reden, trotzdem stellt der wieder gewählte ÖAAB-Obmann eines in Richtung des grünen Koalitionspartners klar: Die ÖVP stehe zum Regierungsprogramm und zu ökosozialen Schritten – allerdings existiere eine rote Linie. „Es wird nicht möglich sein, dass sich die Situation jener Arbeitnehmer verschlechtert, die auf dem Land zu Hause und auf das Auto angewiesen sind, nur weil es dort keine U-Bahn und auch keinen Zug in der Nähe gibt.“