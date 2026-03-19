Auf dem Programm stehen am Donnerstag die Aussagen von sieben Zeugen. Zum Anklagepunkt Falschaussage soll ein Richter des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) gehört werden. Bisher liegt der Prozess im Zeitplan, ein Urteil am 21. April gilt als möglich.

August Wöginger und den Mitangeklagten wird vorgeworfen, 2017 einem ÖVP-Bürgermeister, nachdem er den Vorstandsposten für das Finanzamt Freistadt nicht erhalten hat, diesen Spitzenjob für das Finanzamt Braunau verschafft zu haben. Ex-Kabinettschef und Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmid soll entsprechend nachgeholfen haben.