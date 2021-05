WKStA kommt mit Sichtung von Strache-Chats nicht nach

Die ÖVP zeigte sich empört, dass die Strache-Chats nun möglicherweise nicht im U-Ausschuss landen könnten und drängt auf die Auswertung. Für Fraktionsführer Andreas Hanger sind diese nämlich eher relevant für den Untersuchungsgegenstand als andere Beweisstücke. "Es werden Hunderttausende Chats von Assistenten und Mitarbeitern ausgewertet, aber leider nicht jene, die von den Auslösern des Ibiza-Skandals stammen", meinte er in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Wer diese entscheidenden Chats ignoriert und nicht liefert, habe kein Interesse an objektiver Aufklärung.

Dennoch dürften nun eher die Schmid-Chats auch in den kommenden Befragungstagen Thema werden. Nächster Termin ist am Dienstag. Dann ist die ehemalige Außenministerin Karin Kneissl als Auskunftsperson geladen. Neben ihr werden in dieser Woche auch ÖBAG-Aufsichtsratschef Helmut Kern, der Kabinettschef des Kanzlers, Bernhard Bonelli, und ÖGB-Wolfgang Katzian in den Ausschuss kommen.