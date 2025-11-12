Mikl-Leitner über WKO und Harald Mahrer: "Das ist ein Frontalschaden"

Seit neun Tagen gibt es innenpolitisch kaum ein anderes Thema als jenes, das die Wirtschaftskammer mit ihrer Gehaltserhöhung über 4,2 Prozent gleichsam losgetreten hat oder losgetreten wurde. Doch nicht nur das Gehaltsplus der 5.800 Kammer-Mitarbeiter sind im Fokus, da die Erhöhung weit über jener anderer aktueller Lohnabschlüsse liegt. Die Entschädigungen für Funktionäre der Kammer stiegen - weil seit Jahrzehnten nicht erhöht - um bis zu 60 Prozent.

Wie der KURIER berichtete, sind auch die Bezüge des WKO-Präsidenten selbst von Interesse. Mahrer hat noch zwei Präsidentenmandate. Jenes der WKO und jenes bei der Oesterreischischen Nationalbank OeNB. Mit der Chefposition im Wirtschaftsbund kommt Mahrer laut eigenen Angaben so auf 28.500 Euro brutto pro Monat. Ob er damit gegen das Bezügebegrenzungsgesetz verstößt, das wird nun der Rechnungshof prüfen. Vom OeNB-Posten will Mahrer allerdings bis Jahresende zurücktreten, um sich auf die Wirtschaft zu konzentrieren, wie er zu Wochenbeginn sagt. Derweil verstummt die Kritik nicht. Auch nicht aus den eigenen Reihen.

"Ich kann ihnen sagen, dass ich dazu in den letzten Tage zahllose Gespräche geführt habe. Auch mit hunderten Landsleuten, die mich im Laufe des Sonmtags beim Tag der offenen Tür in meinem Büro besucht haben, um mit mir zu reden", lässt Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wissen. Sie sieht die Situation kritisch. "Das ist ein Frontalschaden. Der Unmut ist mehr als groß - gerade auch bei unseren großteils ehrenamtlichen Funktionären. Darum ist auch die offene Diskussion innerhalb der Wirtschaftskammer mehr als verständlich.“

