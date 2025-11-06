Mahrer zu 4,2 Prozent: "So etwas ist immer ein Schaden"

Die geplante Anpassung von 4,2 Prozent hatte zu massiver Kritik geführt. War es doch die WKO, die zuletzt angesichts der tristen Wirtschaftslage immer wieder an die Arbeitnehmer appelliert hatte, bei den anstehenden Lohnverhandlungen Zurückhaltung zu üben und unter der Inflationsrate abzuschließen. Nun entstand der Eindruck, dass sich die Kammer selbst nicht an die eigenen Vorgaben hält.