WKO-Präsident Harald Mahrer hat vergangene Woche massiv Kritik erhalten, nachdem bekannte wurde, dass die Gehälter der Wirtschaftskammer-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter kommendes Jahr um 4,2 Prozent steigen sollen. Wenig später hat Mahrer zurückgerudert. Heute, Montag, ist der WKO-Chef vor die Presse getreten und gab einen Rücktritt bekannt - allerdings ist er nicht als WKO-Präsident zurückgetreten, sondern als Präsident der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Studio KURIER-Host Caroline Bartos spricht mit Innenpolitik-Chefin Johanna Hager darüber, was passiert ist, warum Mahrer von dieser Funktion zurückgetreten ist und was das nun zu bedeuten hat.

Alles klar? “Studio KURIER” - überall wo es Podcasts gibt und auch auf Youtube als Video-Podcast.

Abonniert unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.

Hier geht es zu den aktuellen Abo-Angeboten. Print oder Digital – sie sind der einfachste Weg, journalistische Arbeit zu unterstützen.