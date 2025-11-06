"Mogelpackung"? Wie stark die WKO-Gehälter wirklich steigen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Aufregung war groß, als zu Wochenbeginn bekannt wurde, dass die Gehälter der Wirtschaftskammer-Mitarbeiter kommendes Jahr um 4,2 Prozent steigen sollen. Immerhin werden sowohl die Pensionen, die Beamtengehälter, aber auch Gehälter in den wohl meisten Branchen 2026 unter der Inflationsrate von 3,5 Prozent steigen. Und: Ausgerechnet Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer wurde in den vergangenen Monaten nicht müde, zu betonen: Der Staat sei zu fett geworden, die Lohnstückkosten zu hoch.

Wie lässt sich so ein Widerspruch erklären? "Man kann doch nicht glauben, dass ich eine gespaltene Persönlichkeit bin", sagt Mahrer am Mittwoch im KURIER. Das Plus von 4,2 Prozent sei durch einen Automatismus zustande gekommen. Dieser Wert sei "durchgesickert" und nicht in Stein gemeißelt gewesen. Nun will sich Mahrer "durchgesetzt" haben, wie er betont. Welche Lösung gefunden wurde und wie die Zahlen zu verstehen sind: Wie stark steigen die Gehälter der WKO-Mitarbeiter kommendes Jahr? Er habe mit den Landespräsidenten der WKO beschlossen, dass die Gehälter österreichweit im Durchschnitt nur um 2,1 Prozent steigen würden. Das Modell: Im ersten Halbjahr steigen die Gehälter gar nicht, ab 1. Juli dann aber um die vollen 4,2 Prozent. "Es ist ähnlich wie bei Beamten ein Durchschnitts-Durchrechnungsmodell", sagt Mahrer.

Ist der Vergleich mit den Beamten wirklich angebracht? Nein. Die Beamtengehälter steigen zwar auch ab Juli 2026, allerdings nur um 3,3 Prozent. Und danach bis Ende 2028 noch je zweimal um ein Prozent: mit August 2027 und Dezember 2028. Kurzum: Das Gehaltsniveau der Beamtengehälter dürfte drei Jahre lange unter der Inflationsrate steigen. Die Folge: langfristiger Kaufkraftverlust. Wo liegt der Unterschied zum WKO-Modell? Strukturell werden Mitarbeiter der Wirtschaftskammer eine Gehaltsanpassung bekommen, die mit Jahresende über der Inflationsrate liegt. Und auf Basis dieser Gehälter setzt auch die neue Lohnerhöhung an. Oder, wie es Ex-Neos-Politiker und Unternehmensberater Gerald Loacker auf X formuliert: "Die Gehälter in der WKO werden um 4,2 % erhöht – nur eben 6 Monate später. Das heißt, am 01.01.2027 erfolgt eine Erhöhung auf Bezüge, die um 4,2 % höher sind als jetzt. Der Verzicht betrifft sechs Monate, sonst nichts." Für den Präsidenten der Industriellenvereinigung Wien, Christian Pochtler, handelt es sich daher um eine "Mogelpackung". Er glaube nicht, dass der gefundene Anpassungsmodus in zwei Schritten "den Unmut und das Unverständnis vieler Unternehmen" besonders mildern werde, "eher im Gegenteil".