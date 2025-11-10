Vor einer Woche wird publik, dass die Gehälter der WKO-Mitarbeiter um 4,2 Prozent angehoben werden sollen – und damit weit über der Inflation und allen anderen Gehaltsabschlüssen. Seither steht Harald Mahrer auch aufgrund seiner Bezüge in seiner Funktion als Präsident der Wirtschaftskammer als auch als Präsident der Oesterreichischen Nationalbank in der Kritik. Nachdem er am Sonntag seinen neun Landespräsidentinnen und -Präsidenten die Vertrauensfrage stellte, ebbt die Kritik nicht ab. Heute erklärt er sich um 11 Uhr der Öffentlichkeit:

Ein halbes Dutzend Kameras sind im obersten Stock der Wirtschaftskammer auf zwei Kaffeehaustische gerichtet. Sprechen wird kurz nach 11 Uhr nur einer. Harald Mahrer. "Ich verstehe, dass die öffentliche Diskusstion laut ist", beginnt Mahrer. Er wiederholt die Entschuldigungen der vergangenen Tage und sagt: "In der Wirtschaft gibt es etwas wie eine Fehlerkultur." Er will aber auch und vielmehr über die Herausforderungen der Zukunft sprechen. "Eine starke Servicepartnerin der Wirtschaft ist wichtiger denn je. Dafür habe ich immer gekämpft." Mahrer will nicht, so sagt er, dass diejenigen, die das System seit Monaten kritisierten, nun "Profiteure der Diskussion sind".

Harald Mahrer erklärt, in der sonntäglichen Sitzung sei die Vertrauensfrage gestellt worden. Selbige sei - wie berichtet - einstimmig bejaht worden. Im Kern sei es aber um die Weiterentwicklung der Kammer gegangen. Man sei überein gekommen, dass die bisherige Systematik der Bezügeerhöhungen (Dreh-und Angelpunkt der Diskussion) werde überarbeitet die Erhöhung der Funktionärsentschädigungen ebenso überarbeitet und die Leistungen der Wirtschaftskammer öffentlich gemacht und extern begleitet. Konkrete Services und Dienstleistungen sollen daraus hervorgehen. "Es wird auf ein nächstes Level gehoben."

"Ich möchte, dass die Wirtschaft in diesem Land wieder Priorität hat", sagt Mahrer. "Ohne Kompromisse, ohne Wenn und aber." Dann sagt Harald Mahrer ganz ruhig, er werde als Präsiddent der Oesterreichischen Nationalbank zurücktreten, sein Mandat übergeben und sich voll und ganz auf die Wirtschaftskammer konzentrieren. Er gehe aus "Verantwortungsbewusstsein". Er werde nicht leiser werden, "da muss ich alle enttäuschen. Ich werde weiter aufzeigen."