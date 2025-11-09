WKO-Gehälter: Scharfe interne Kritik an Mahrer und Krisentreffen

Das Vorgehen von Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer in der Gehaltsdebatte sorgt in den Länderkammern für Kritik. "Das ist ein einziges Desaster, ein großer Fehler, und es hat viel Vertrauen gekostet", sagte die Tiroler WK-Präsidentin Barabara Thaler der Krone am Sonntag. Mit den Zahlen selbst habe sie kein Problem. "Aber wie sie kommuniziert wurden, hätte man so nicht machen sollen. Denn es hat nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch den Funktionären geschadet."

"Ich bin wirklich persönlich getroffen und erschüttert", so Thaler. Auf die Frage, ob Mahrer als Präsident noch tragbar ist, antwortet Thaler nicht: "Mir geht es in erster Linie darum, die Organisation wieder nach vorne zu bringen und den Reputationsschaden zu beseitigen, und dafür wird es viel harte Arbeit brauchen."

"Dilettantische Kommunikation"

Auch die Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Doris Hummer, bezeichnete das Vorgehen Mahrers gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten (Samstagsausgabe) als "dilettantische Kommunikation" und "völlig unglückliche Aktion". Das System nach dem die Gehälter angepasst werden sei "fair", aber "zu einem Zeitpunkt, wo alle sparen müssen, daran unbeirrt festzuhalten, war ein Fehler", so Hummer.

Die teils massiven Gehaltserhöhungen bei Landeskammerpräsidenten rechtfertigte Hummer - wie auch schon Mahrer - mit einer "Systemumstellung". Man liege "bei den Funktionsentschädigungen 30 Prozent unter der Höchstgrenze bzw. unter dem Verbraucherpreisindex", betonte sie. Ähnlich wie Thaler wich Hummer der Frage, ob Mahrer als Präsident noch tragbar ist, aus: "Wir werden jetzt intensive Gespräche führen und intern intensiv über die Fehler diskutieren, die gemacht worden sind."

Mahrer räumt Fehler ein

Mahrer war in den vergangenen Tagen in der Debatte um die Gehaltsanpassungen für WKÖ-Beschäftigte um Schadensbegrenzung bemüht. Es seien Fehler passiert, er könne die Kritik nachvollziehen, erklärte er gegenüber mehreren Medien. Im kommenden Jahr werde es keine Erhöhung der Entgelte für die Spitzenkämmerer geben. Am System der Gehaltsanpassung will Mahrer allerdings festhalten, zeigte sich aber diskussionsbereit. Eine Senkung der Kammerumlagen oder seinen Rücktritt schloss er unterdessen kategorisch aus.