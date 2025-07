Massive Einbußen: ÖVP-Minister Hattmannsdorfer will Teilzeitkräfte vorwarnen

Das Ministerium legt ein Rechenbeispiel vor: Ein Arbeitnehmer bezieht ein Bruttojahreseinkommen von 49.000 Euro. Arbeitet er auf dieser Grundlage 20 Jahre 40 Wochenstunden und 20 Jahre nur 20 Stunden, was bedeutet das für seine Pensionsbezüge? In der vereinfachten Berechnung erhält er monatlich brutto rund 620 Euro weniger Pension, als wenn er 40 Jahre Vollzeit gearbeitet hätte. Bei einer Restlebensdauer von 20 Jahren wären das rund 173.600 Euro weniger an Pension.

Hattmannsdorfers „Wake-Up-Call“

Sind die Österreich darüber ausreichend informiert? Im Vorjahr haben immerhin 750.000 Personen auf ihr Pensionskonto zugegriffen. Hattmannsdorfer plädiert aber dafür, dass die Sozialversicherungsträger noch besser und vor allem aktiver informieren sollen.

Heißt: Wer über längeren Zeitraum seine Arbeitszeit deutlich reduziert, soll über die negativen Auswirkungen auf seine Pensionshöhe in Kenntnis gesetzt werden – zum Beispiel per eMail oder Brief. Der türkise Minister spricht von einem „Wake-Up-Call“. Ziel sei es, mehr Bewusstsein für die finanziellen Langzeitfolgen von Teilzeitarbeit zu schaffen – früh und transparent. Wie das technisch umgesetzt werden soll, ist dem Vernehmen nach noch offen. Hattmannsdorfer will Bewusstsein, aber auch Solidarität schaffen: „Wenn zu viele sich aus der vollen Erwerbsarbeit zurückziehen, gerät das Gleichgewicht ins Wanken.“