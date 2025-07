„Fleiß und Faulheit sind kein Widerspruch“

Im Teilzeitmodus

Auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer spricht sich für die Förderung eben dieser Leistungsgesellschaft aus. „Es ist eine Frage der Notwendigkeit. Österreich hat sich bisher besser entwickelt als andere Länder, weil wir fleißig waren, einen starken Erfindergeist hatten und international gut aufgestellt waren. Wenn wir diese wichtigen Tugenden in Zukunft nicht mehr beherzigen, nicht leistungsfreundlich und wettbewerbsfähig bleiben, dann werden wir unseren Wohlstand auf Dauer nicht halten können“, warnt der Wirtschaftsminister.

Konkret sieht Wolfgang Hattmansdorfer einen größeren Handlungsbedarf bei den derzeit in Österreich geltenden Zumutbarkeitsbestimmungen in der Arbeitslosenversicherung. Zur Debatte stehen dabei unter anderem auch die Anfahrtszeiten, der viermonatige Berufsschutz und auch der sogenannte Entgeltschutz.

Besonders kritisch sieht der Wirtschaftsminister zudem die hohe Teilzeitquote: „Österreich ist Spitzenreiter, wenn es um die Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit geht“. In keinem anderen Land sei in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich so viel Arbeitszeit reduziert worden. „In einem generellen Teilzeitmodus gibt es aber kein funktionierendes Gesundheitssystem mehr, auch keine Gastronomie – das ganze Leben kann nicht mehr funktionieren, wenn alle nur noch Teilzeit arbeiten.“ Dabei äußert er Unverständnis dafür, wenn Personen ohne Betreuungspflichten oder gesundheitliche Einschränkungen in Teilzeit arbeiten.