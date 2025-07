Sommerloch im Büro: Wie viel Leistung bleibt übrig?

Laut Studien kommt es in Büros tatsächlich zu einem Tief. In einem Forbes-Beitrag schreibt etwa der Psychotherapeut Bryan E. Robinson , dass mehr als die Hälfte der Mitarbeitenden sich abgelenkt fühlt und viele mit dem „Post-Vacation-Blues“ zu kämpfen haben – also einem Stimmungstief nach dem Urlaub. In einer Wisetail-Umfrage gaben 23 Prozent der Befragten an, dass hohe Temperaturen ihre Produktivität verringern würden. All das deutet auf ein Sommerloch hin – oder doch nicht?

Produktiver denn je Ganz so einfach ist es nicht, wie die Agenda Austria auf KURIER-Anfrage meint. Denn gleichzeitig soll gerade im Sommer großes Produktivitätspotenzial bestehen. Immerhin sei die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal am höchsten, danach folge das dritte Quartal. „Das hängt sicherlich auch mit der Zusammensetzung der Wirtschaftsleistung nach Sektoren in den jeweiligen Quartalen zusammen“, so die Agenda Austria. Im vierten Quartal gebe es weniger Beschäftigung im Gastronomiebereich sowie in der Landwirtschaft, was wiederum dazu führe, dass die Arbeitsproduktivität im dritten und vierten Quartal höher sei. „Für die Produktivität ist dabei wichtig, wie effektiv und nicht wie viel gearbeitet wird“, schreiben sie. „Sollte es also zum gleichen Output mit weniger Personal im Sommer kommen, wäre das sogar eine Produktivitätssteigerung.“ Wie sich das auf die Produktivität eines Teams im Büro übertragen lässt, erklärt Johanna Schaller von PwC Österreich.

Wissenswertes zum Betriebsurlaub Was man beachten sollte, wenn die gesamte Belegschaft Urlaub macht.Für all jene Firmen, die in den Sommermonaten tatsächlich weniger Druck haben, empfiehlt es sich, gezielt eine Pause zu machen – und das gleich für die gesamte Belegschaft. Einen kollektiv angesetzten Urlaub nennt man „Betriebsurlaub“. Die Arbeiterkammer OÖ definiert ihn so: „Als Betriebsurlaub bezeichnet man in der Praxis einen Urlaub für einen bestimmten Zeitraum, der für die gesamte Belegschaft eines Betriebes gilt.“ Das gilt es zu beachten Betriebsurlaube werden meist in einer Betriebsvereinbarung festgelegt, heißt es auf der AK-Webseite.

Laut Urlaubsgesetz ist der Zeitpunkt des Urlaubsantritts jedoch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu vereinbaren. Für den Betriebsurlaub bedeutet das: Jede einzelne Arbeitnehmerin muss individuell zustimmen.

Der Betriebsurlaub kann auch im Voraus vereinbart werden. Der Österreichische Gewerkschaftsbund schreibt auf seiner Informationsseite etwa, dass Dauer und Zeitpunkt bereits im Arbeitsvertrag festgelegt sein können. Hier sei jedoch wichtig, dass „noch ein ausreichender Teil des gesamten Urlaubs zur freien Gestaltung zur Verfügung bleibt.“ Der Betriebsurlaub maximal zwei Wochen dauern.

Viel Arbeit, kleine Teams Obwohl es stimmt, dass im Sommer meist keine großen Deadlines in Firmen anstehen, kann Schaller nicht bestätigen, dass die Produktivität zurückgeht: „Zur Sommerzeit wird es im typischen Office nicht unbedingt ruhiger. In manchen Branchen herrscht derzeit sogar Hochbetrieb.“ Was sie stattdessen beobachtet, ist eine Verlagerung der Dynamik: Entscheidungen dauern länger, Projekte verzögern sich. Das sei jedoch einkalkuliert und Kunden würden damit rechnen, so die Expertin. Das Sommerloch sei ihrer Meinung nach somit zwar real, aber überschätzt: „Unternehmen sind mittlerweile sehr gut auf die Urlaubsplanung eingestellt. HR-Abteilungen haben einen frühzeitigen Urlaubsplan und können so besser auf Ausfälle reagieren. Vertreter mit Doppelrollen werden beispielsweise lange im Voraus abgestimmt.“