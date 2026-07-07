Warum der WKÖ-Generalsekretär mehr als der Wirtschaftsminister verdient

Was wäre gewesen, wenn vor einigen Monaten zwei dicke und auch brisante Rechnungshofberichte über das Personal und die Rücklagen der Wirtschaftskammer Österreich an die Öffentlichkeit gelangt wären? Dann wäre die Interessensvertretung der Wirtschaft in politische Turbulenzen und wahrscheinlich auch in große Erklärungsnot geraten. Am Dienstag wurden jetzt zwei Rechnungshofberichte an das Wirtschaftsparlament und das Wirtschaftsministerium weitergeleitet. Genau zu besagten Themen Personal und Rücklagen. Der Inhalt hat die erwartete Brisanz, die Wirtschaftskammer trifft er mittlerweile weniger hart. Sie kann darauf verweisen, dass unter der neuen Präsidentin Martha Schultz bereits ein Reformprozess mit diesen Schwerpunkten eingeleitet worden ist. WK-Generalsekretär Jochen Danninger: „Der Bericht steht nicht im Widerspruch zu unserem Reformprozess, sondern ergänzt ihn. Dort, wo der Rechnungshof Verbesserungspotenzial aufzeigt, wird das in die laufenden Reformüberlegungen aufgenommen, geprüft und mit den bereits eingeleiteten Maßnahmen zusammengeführt.“

Kritik an Sonderverträgen Die Berichte werden sogar auf der Homepage der Wirtschaftskammer veröffentlicht, was doch außergewöhnlich ist. Immerhin ist das, was über die Bezüge in den Wirtschaftskammern zu finden ist, nicht gerade schmeichelhaft. Hauptkritikpunkt ist, dass das System der Entlohnung intransparent sei. Im Jahr 2024 – der Rechnungshof (RH) hat den Zeitraum von 2020 bis 2024 unter die Lupe genommen – waren es an die 10.300 Unternehmer und Unternehmerinnen, die als Funktionäre für die rund 710.000 Mitglieder tätig waren. Eine nachvollziehbare Grundlage der Funktionsentschädigungen konnte der RH nicht ausmachen. Zitat aus dem Bericht: „In Bezug auf die Gewährung und Bemessung von Funktionsentschädigungen waren mindestens seit 1996 keine nachvollziehbaren Überlegungen mehr dokumentiert.“ Diese Entschädigungen wären zu einem noch größeren Problem geworden, wenn im Vorjahr das geplante System der Erhöhungen eingeführt worden wäre. So waren für WKÖ-Präsidenten künftig bis zu 182.000 Euro pro Jahr, für Landespräsidenten bis zu 169.000 Euro und für Vizepräsidenten bis zu 109.000 Euro vorgesehen gewesen. Aber: „Infolge medialer Berichterstattung im Herbst 2025 über dieses neue System wurde es bis zum Vorliegen der Ergebnisse einer externen Prüfung ausgesetzt“, liest man im RH-Bericht. Dieser Zustand soll weiter beibehalten werden, heißt es dazu aus der Wirtschaftskammer. Auf jeden Fall in der Zentrale in Wien.

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Zu teure Generalsekretäre In der Wirtschaftskammer sind derzeit insgesamt rund 4.800 Mitarbeiter beschäftigt. In der Bundeskammer sind es etwas über 1.000. Auch hier kann der RH die Gestaltung der Gehälter nicht ganz nachvollziehen. Kritisiert werden die Spielräume, die möglich sind. Zitat: „Dies ermöglichte letztlich eine individuelle Handhabung der Gehaltsschemata.“ Besonders kritisiert wird die Entlohnung des Generalsekretärs bzw. dessen Stellvertreter. Diese waren und sind mit Sonderverträgen ausgestattet. Zitat: „Ihr durchschnittlicher Bruttomonatsbezug lag mit rund 21.500 Euro um 52 Prozent über dem Bruttomonatsbezug einer Generalsekretärin bzw. eines Generalsekretärs in einem Bundesministerium. Die für Funktionärinnen und Funktionäre der WKÖ geltende Obergrenze wurde um 32 Prozent überschritten, der Bruttomonatsbezug der Wirtschaftsministerin bzw. des Wirtschaftsministers um 13 Prozent.“

Die Reform soll bis Ende des Jahres stehen Als vor einigen Wochen Eckpunkte der Reform in der Wirtschaftskammer präsentiert wurden, waren die meisten Beobachter erstaunt. Unter der neuen Präsidentin Martha Schultz wird nun tatsächlich die Struktur verschlankt und umgestaltet. So wurde beschlossen, den Personalstand der WKÖ von derzeit rund 800 auf 600 Vollzeitäquivalente zu reduzieren. In den Landeskammern dürften ähnliche Personalkürzungen folgen. Gleichzeitig soll die Aufgabenstellung präzisiert werden. Die WKÖ will sich stärker auf die Interessensvertretung auf nationaler und internationaler Ebene fokussieren, die Landeskammern auf das Service für die Mitglieder in den Bundesländern. Der Prozess wird durch externe Berater der KPMG begleitet. Vom Rechnungshof wird kritisiert, dass das Gesamtvolumen des Angebots rund 1,9 Millionen Euro beträgt, wobei im März bereits 810.000 Euro abgerufen worden sind. Seitens der WKÖ steht man zu dem Auftrag. Es geht um den Blick von außen auf eine komplexe Struktur, das Ergebnis könne sich sehen lassen.

Im Generalsekretariat wurden allerdings bereits Maßnahmen gesetzt. Statt drei Stellvertretern gibt es jetzt nur noch einen. Die Höhe der Entlohnung hingegen wird in der WKÖ verteidigt. So heißt es in der Stellungnahme zum RH-Bericht: „Der Vergleich der Gehälter des Spitzenmanagements der WKÖ mit politischen Amtsträgern ist für die WKÖ nicht nachvollziehbar, zumal sich diese im Vergleich zu Leitungsfunktionen anderer Interessensvertretungen im üblichen Rahmen bewegen und unter den Gehältern von Leitungsfunktionen in staatsnahen Unternehmen liegen.“ Mit den vergleichbaren Interessensvertretungen ist wohl die Arbeiterkammer angesprochen.