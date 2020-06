Wirtschaftsbund: Walter Ruck neuer Obmann

Der Wiener Bauunternehmer Walter Ruck (50) ist am Montagabend zum neuen Obmann des ÖVP-nahen Wiener Wirtschaftsbundes gewählt worden. Bei einer Abstimmung in der Landesgruppenhauptversammlung konnte er sich mit 100 zu 83 Stimmen gegen seinen Konkurrenten, den Unternehmensberater Robert Bodenstein (50), durchsetzen. Das entsprach 54 Prozent der Stimmen.

Ruck tritt die Nachfolge von Brigitte Jank an. Sie hatte erst vor wenigen Tagen angekündigt, sich nach zehn Jahren aus ihren Ämtern zurückzuziehen, um sich auf ihre Arbeit als Nationalrätin und ÖVP-Bildungssprecherin zu konzentrieren.

Der neue Wirtschaftsbund-Chef ist derzeit Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wiener Wirtschaftskammer. Sein letztendlich unterlegener Konkurrent Bodenstein ist Obmann der Fachgruppe Unternehmensberatung und Informationstechnologie.

Es war das erste Mal, dass zwei Kandidaten um den Chefposten in der wichtigen ÖVP-Vorfeldorganisation ritterten – was dem Wahlgang Brisanz verlieh. Ruck hatte vor wenigen Tagen die Abstimmung im Vorstand nur knapp gegen Bodenstein verloren, trat aber trotzdem als Gegenkandidat an und setzte sich am Montagabend quasi im zweiten Anlauf durch.