Leitl: "Unvermögenssteuer" für den Kanzler

Der bald 66-jährige Leitl hält seine traditionelle Rede zum politischen Aschermittwoch. Seit 2000 ist der Oberösterreicher und frühere Finanzlandesrat Präsident der Wirtschaftskammer. Ende des Monats sind Wahlen. Und nur das Ausmaß der stets hohen Zustimmung für den Wirtschaftsbund und Leitl an der Spitze ist ungewiss, die Wiederwahl ungefährdet.

So teilt Leitl kräftig aus: Der Arbeitsmarkt sei auf dem „Weg zur Hölle“, 500.000 Arbeitslose seien zu befürchten. Aber: „Sozialminister Hundstorfer will immer nur bestrafen. Vielleicht bereitet ihm das körperliches Wohlbehagen. Shades of Grey“, kritisiert und witzelt Leitl. Weniger humorvoll geht er mit Gabriele Heinisch-Hosek um. „Ein glattes Nicht genügend“, gibt er der „Frau Schulminister“.

Einmal während der gut 70-minütigen und kaum einstudiert klingenden Rede bekommen auch die eigene Partei und Rauchverbots-Befürworter Reinhold Mitterlehner – zwischen den Zeilen – ihr Fett ab. Leitl: „Ein guter Wirt erspart drei Psychiater. Es kann doch nicht sein, dass wir in Österreich die Wirten sterben lassen und die Psychiater-Ausbildung forcieren.“

Aufmunitioniert hat sich Leitl tags zuvor auf einer Beisl-Tour in der SPÖ-Hochburg Simmering. Er erzählt vom Wirt im „Gasthaus zur Haltestelle“ und seinem Kampf gegen das Rauchverbot. Bald sei alles verboten, „nur noch der Gang aufs Häusl“ erlaubt, habe sich der Gastronom zu Recht beschwert.