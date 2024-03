Wirbel um Medienprivileg: Raab will besseren Schutz fürs Redaktionsgeheimnis

Allerdings, so Raab am Samstag zum KURIER: „Aus medienpolitischer Sicht ist eine Regelung zu bevorzugen, die das Redaktionsgeheimnis besser schützt und einen vernünftigeren Ausgleich zum Datenschutz schafft. Deshalb laufen derzeit Abstimmungen zwischen den Ministerien.“

Beim Erstentwurf dürfte es also nicht bleiben – denn auch, wenn dieser wohl den Ansprüchen des VfGH genügen dürfte, will sich keine der beiden Regierungsparteien ausgerechnet im Wahljahr den Vorwurf machen lassen, die Medienfreiheit zu begraben. Es wird jedenfalls knapp: Am 30. Juni läuft das Medienprivileg in seiner jetzigen Form aus.

Das Justizministerium erklärte am Freitag, man habe den Entwurf dem Verfassungsdienst im Kanzleramt vorgelegt und um Rückmeldung gebeten.

Wie der KURIER erfuhr, wurde der Verfassungsdienst aber erstmalig am späten Freitagabend direkt mit konkreten Fragen kontaktiert. Vorher liefen die Gespräche nur über die politischen Kabinette.