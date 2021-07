Professor ortet Mega-Schummelversuch an Universität Salzburg

An der Universität Salzburg herrscht Aufregung: Rund 100 Studierende haben im Oktober eine Pädagogik-Prüfung absolviert. Doch der Professor beurteilt die Arbeiten nicht, weil er erfahren hat, dass in einer Facebook-Gruppe Fragen veröffentlicht wurden. Inzwischen ist der Prüfungstermin einfach aus dem System der Universität gelöscht worden, sagte ÖH-Vorsitzende Ivana Ristic. Pädagogikprofessor Günter Haider, wies die Vorwürfe entschieden zurück. "Das ist ein wilder Angriff gegen mich, und das aus völlig unerklärlichen Gründen. Fast alles, was die ÖH vorbringt, ist faktisch falsch, man kann auch von Lügen sprechen", sagte er.

Mehr als 100 Studierende im vierten Semester des Bachelorstudiums Pädagogik haben sich im Oktober dem Test bei Günter Haider, der früher für die PISA-Tests in Österreich verantwortlich war, gestellt. Wenige Tage später informierte Haider per E-Mail die Prüfungsteilnehmer, dass er die Klausuren nicht benote und sie erneut antreten müssen. In einer Facebook-Gruppe sei ein Foto mit Prüfungsfragen aufgetaucht. Da Studierende sich so vorab über die Fragen informieren könnten, seien die Voraussetzungen für eine ordentliche Prüfung nicht mehr gegeben gewesen.