„Wir brauchen einen EU-Kommissar für Afrika“

Knapp vierzig Milliarden Euro wird die EU in ihrem nächsten Sieben-Jahresbudget für Afrika aufwenden. Was nach viel klingt, ist gerade einmal ein Zehntel dessen, was in der EU im selben Zeitraum für die Agrarpolitik vorgesehen ist.

Doch es geht nicht um Zahlen, sondern um einen gesamten Kurswechsel Europas gegenüber dem afrikanischen Kontinent, meint Lukas Mandl. „Die EU braucht einen eigenen Kommissar für Afrika“, fordert der niederösterreichische EU-ÖVP-Abgeordnete.

Als Mitglied des außenpolitischen Ausschusses im EU-Parlament richtet er seine Forderung besonders an Ursula von der Leyen: „Die neue Kommissionschefin ist gerade dabei, sich ihr Team zusammenzustellen. Jetzt ist also der richtige Zeitpunkt zu fordern: Europa braucht einen Afrika-Kommissar.“