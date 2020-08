Willkür gegen Grasser: Höchstrichter heben Haftung über 2,5 Mio. Euro auf

Diese Nachricht wird die Stimmung bei Karl-Heinz Grasser in der Sommerpause des Buwog-Prozesses, wo es im Spätherbst nach drei Jahren Prozessdauer endlich ein Urteil geben soll, wohl heben. Ginge es nach der Rechtsauffassung des Finanzamtes hätte Ex-Finanzminister 2,5 Millionen Euro an Haftungen in der Causa Meinl international Power nachzahlen müssen, Der Verfassungsgerichtshof kippte diese Forderung nun.