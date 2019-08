Wifo-Chef zu Pensionserhöhung: „Klingt nach einer Alibi-Aktion“

Am Mittwoch kommender Woche findet ein „ Pensionsgipfel“ statt, aber das Ergebnis steht aller Voraussicht nach jetzt schon fest.

Denn bereits vier Parteien – ÖVP, FPÖ, SPÖ und Liste Jetzt – haben sich dafür ausgesprochen, kleinere Pensionen für 2020 kräftiger anzuheben als es auf Basis der Inflation von 1,8 Prozent eigentlich gesetzlich vorgesehen wäre.

Die Warnung der Neos und jetzt auch von Top-Ökonomen wie Wifo-Chef Christoph Badelt oder IHS-Chef Martin Kocher vor einem auf längere Sicht teuren Wahlzuckerl werden in den Wind geschlagen. Ein Argument der Befürworter lautet: Auch in den vergangenen Jahren gab es immer wieder außerordentliche oder sozial gestaffelte Pensionsanpassungen – auch wenn keine Nationalratswahl angestanden ist.

Badelt ist im Gespräch mit dem KURIER dennoch „skeptisch, was den Zeitpunkt angeht“. In den vergangenen Monaten sei es sehr still gewesen um das Thema Pensionen, obwohl ein Gesamtkonzept überfällig sei. Die Frage, um wieviel Mindestpensionen anzuheben wären, sei eine hochpolitische und müsse in so ein Konzept eingebettet werden. Badelt: „Die Frage ist, wie hoch sollen künftig die Leistungen sein und wie passt das mit den Beiträgen zusammen. Sonst klingt das nach einer Alibi-Aktion.“